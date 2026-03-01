La Juve all'esame Gasperini, Quagliarella: "Mentalmente sta bene, mi aspetto che Spalletti cambi"

Stasera Roma e Juventus si giocano molto all'Olimpico: una sfida che può dire tanto in vista della corsa per un posto nella prossima edizione della Champions League. L'ex attaccante Fabio Quagliarella dagli studi di Sky Sport ha detto la sua in merito al momento che sta vivendo la squadra di Luciano Spalletti, reduce dall'eliminazione dolorosa contro il Galatasaray in Europa.

Queste le sue parole in merito ai bianconeri: "La Juve mentalmente può star bene, nel senso che comunque ha fatto una grande prestazione. In 10 per oltre un'ora non era facile. Il dubbio secondo me è fisico proprio, io credo che Spalletti abbia almeno dato due giorni di scarico, secondo me, devi recuperare energie nel modo più assoluto".

Riguardo poi alle possibili scelte di Spalletti per questa sera, ha aggiunto: "Secondo me anche se gioca a Roma contro la Roma mi aspetto un po' di cambi perché tanti arriveranno a questa partita che sono stanchi proprio fisicamente oltre che mentalmente. Però allo stesso tempo devo dire che giocare una partita così, dove vai a Roma in uno stadio, ti può dare quelle energie giuste perché se capita un altro tipo di partita può darsi che la soffri ancora di più mentalmente".