Juve, Spalletti: "Nel primo tempo situazioni imbarazzanti. Vincere mette a posto tante cose"

Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match di Champions League contro il Pafos chiuso con un successo per 2-0.

Soddisfatto di tutta la partita?

"Era fondamentale vincere, con la vittoria si mettono a posto tante cose. Per quanto riguarda l'analisi della partita, io e i ragazzi non siamo contenti. Ci sono state anche situazioni imbarazzanti nel primo tempo, poi nel secondo ci siamo sciolti".

E' quella del secondo tempo la Juve che vuole vedere?

"Nel primo tempo volevo cambiare, ma avevo paura di fare confusione. E' una cosa che abbiamo già provato, nel secondo tempo l'abbiamo sviluppata molto bene e siamo stati più ordinati e determinati. Loro hanno subito pochissimi gol, sono partite sempre complicate come si vede dagli altri risultati".

Come mai tanta difficoltà a difendere?

"Dobbiamo recuperare un centrale destro, così Kalulu può giocare terzino. Lo stesso Cambiaso è molto offensivo, ma se deve difendere un po' di difficoltà ce l'ha. Abbiamo concesso troppo nel primo tempo e sfruttato poco. Abbiamo sbagliato palloni anche stasera, non accorgendoci delle giocate. Nel secondo tempo molto meglio, ma per il momento è così".

Hai il tempo a sufficienza per far svoltare questa squadra?

"Non cambia il mio pensiero sui calciatori, per ora si sta facendo troppo poco di quello che penso. Siamo tornati da Napoli, si è guastato l'aereo e siamo tornati alle 5. Ieri gli ho fatto fare una roba minima di allenamento, di simulazioni di tattica di squadra e due cose sui calci piazzati. Non trovi ritmo e intensità, non hai la possibilità di stargli addosso: per altri due giorni poi sarà così. Avendo tolto Yildiz l'ultimo quarto d'ora, spero che recuperi al meglio per Bologna. Ogni tanto, togliere 20 minuti a qualcuno fa differenza. Quelli che hanno giocato poco devono crescere, Miretti deve stare dentro il campo e si vede che Adzic è un buon calciatore. Vanno portati al livello diversi calciatori e poi si potrà vedere qualcosa di diverso".

Quando pensi di arrivare a un modulo definitivo?

"Spero di arrivarci quando avrò un difensore centrale che possa giocare di piede destro, si limita troppo le uscite con Kelly a destra e Koopmeiners a sinistra. Quando hai due terzini che non lo sono, qualcosa si concede. Questo 4-2-3-1 lo voglio sviluppare e voglio metterlo in campo".