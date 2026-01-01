Juve, Spalletti: "Yildiz domani gioca. Conceicao e Kelly da valutare"

Dopo aver rinnovato, Kenan Yildiz è pronto a guidare la Juventus domani con la Lazio. Potrebbero mancare invece due elementi, a fare il punto ci ha pensato Luciano Spalletti, in conferenza stampa: “Kenan? È a disposizione, ha fatto tutto l’allenamento con il resto della squadra. Conceicao e Kelly oggi hanno lavorato a parte, c’è da valutare domani perché è passato veramente troppo poco tempo. Meglio aspettare domattina”.

Come stanno Boga e Holm?

"Sono due giocatori forti che ci possono dare una mano.Dicevamo che un calciatore che avesse quelle caratteristiche lì e sapesse partire da quella posizione lì. Boga sa stare anche da altre parti e sa comportarsi in altri ruoli, anche lui ha questa rapidità e questa sensibilità palla al piede e sa saltare il suo avversario, sono tutte cose importanti che messe in un contesto che funziona diventa più facile adattarle in altri ruoli, quando il contesto funziona ti aiuta a essere ancora più campione di quello che sei. E poi ci ha fatto vedere da subito che ha personalità, ha creato qualche spiraglio in più per avere possibilità di finalizzare l'azione.

Holm lo conosco da più tempo perché ha giocato allo Spezia e sono andato spesso a veder giocare lo Spezia e mi aveva già colpito. Poi è cresciuto perché ha avuto un allenatore bravo come Italiano e ha giocato in una squadra forte come il Bologna. Loro ci daranno una mano".

La conferenza stampa di Spalletti.