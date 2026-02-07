Frosinone, Alvini: "Risultato che penalizza troppo, guardiamo avanti con fiducia"

"Partita bella, risultato che penalizza troppo, la squadra per quello che ha dato e per quello che ha fatto. Abbiamo concesso occasioni ad un avversario forte, che ha un motore importante, meritatamente primo in classifica, e ci ha punito". Inizia così l'intervento di Massimiliano Alvini, al termine del match perso dal suo Frosinone per 1-2 in casa contro il Venezia.

Il mister dei ciociari prosegue, come riportato da Tuttofrosinone.com: "Per 60 minuti è stata una delle migliori prestazioni dell’anno, peccato perché giocare una partita del genere e perderla ci fa provare rammarico. Abbiamo avuto la palla per andare sul 2-0, o quella per pareggiare, non ho niente da rimproverare alla squadra, lascio per me una situazione che potevamo leggere meglio, ma non voglio accentuare gli errori individuali.

Se mancano vittorie contro le big? Stiamo parlando di squadre costruite per andare in Serie A, il Frosinone è lì sopra grazie ad una grande organizzazione, lotteremo anche noi per salire e nessuno all’inizio ci credeva. Giocare mercoledì ci aiuterà, guardiamo avanti con fiducia. Avanti tutta. Corrado? Ha fatto un’ottima partita, l’inizio è stato più difficoltoso. Abbiamo portato Cittadini su Doumbia, Bracaglia su Yeboah e Corrado a tutta fascia"