Lecce-Udinese, i 25 convocati di Di Francesco: Stulic ce la fa, due rientri in mediana

Il tecnico del Lecce, Eusebio Di Francesco, ha convocato i seguenti calciatori per la gara casalinga contro l'Udinese, in programma domani alle ore 15:00 e valida per la 24ª giornata della Serie A Enilive. Doppio rientro a centrocampo, con Helgason e Marchwinski di nuovo a disposizione.

Presente alla fine anche Stulic, di cui il mister aveva parlato così nella conferenza stampa della vigilia: “Si è allenato un po’ con la squadra, spero di averlo a disposizione: mi dà una soluzione in più per andare a cercare un attacco diverso della porta. Non avere queste soluzioni a volte è un peccato. Però ribadisco che i ragazzi danno l’anima per questa squadra e devono continuare a farlo”. Questa la lista dei convocati:

PORTIERI

30. Falcone, 1. Früchtl, 32. Samooja

DIFENSORI

25. Gallo, 4. Gaspar, 18. Jean, 3. Ndaba, 5. Siebert, 44. Tiago Gabriel, 17. Veiga

CENTROCAMPISTI

29. Coulibaly, 8. Fofana, 16. Gandelman, 14. Helgason, 36. Marchwiński, 79. Ngom, 20. Ramadani, 6. Sala

ATTACCANTI

19. Banda, 99. Cheddira, 11. N’Dri, 50. Pierotti, 23. Sottil, 9. Štulić