Rigore tolto alla Fiorentina, Marelli critico: "Non sono per niente d'accordo"

“Non sono per nulla d’accordo”. Luca Marelli, commentatore arbitrale di Dazn che in precedenza aveva giudicato corretto il rigore assegnato da La Penna in Fiorentina-Cremonese, critica la revoca dopo l’intervento del VAR.

La review è arrivata perché, secondo quanto indicato da Lissone, non si tratterebbe di trattenuta univoca di Baschirotto su Piccoli, ma ad avviare le schermaglie sarebbe stato il centravanti viola: “A parte che si tratta di una valutazione di campo, i due giocatori si trattengono vicendevolmente e il VAR ha chiamato una on file review eccessiva.

Il fallo di Baschirotto è chiaro, i due giocatori si sono trattenuti ma questo rigore non andava tolto: non ci sono i presupposti per la On Field Review, né tantomeno per revocare il calcio di rigore”.

