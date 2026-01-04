Marelli boccia Massa: "La punizione del 2-0 non c'era. Secondo giallo a Noslin eccessivo"

L'arbitraggio di Davide Massa non convince Luca Marelli. L'ex fischietto, ora opinionista di DAZN, ha analizzato la direzione di gara del fischiettio imperiese: "La seconda rete nasce da un calcio di punizione che non c'è perché Noslin tenta di coprire palla e tocca il pallone col braccia che però è vicino e non può toglierlo e poi è davanti la figura. Se non avesse toccato palla col braccio sarebbe comunque carambolato sul suo corpo. Non c'era volume, dunque. Sulla punizione, invece, la rete è regolare, non c'è spinta di Rrahmani. Gol regolare, quindi, ma non c'era la punizione. Errore dell'arbitro".

L'altro episodio finito sotto la lente di ingrandimento è quello legato al cartellino rosso per Noslin che ha lasciato i padroni di casa in dieci: "Giusto il primo giallo ma sul secondo l'ammonizione è eccessiva. C'è un tocco sul piede che poi scappa subito via. C'è solo un leggero contatto. Col tacco tocca la punta del piede di Buongiorno, era un fallo normale, non ci stava il secondo giallo".

Infine l'analisi sul finale rovente e la conseguente doppia espulsione a Marusic e Mazzocchi che sono venuti alle mani: "Massa inizialmente era intervenuto col giallo, poi i due continuano e quindi sceglie correttamente il rosso per entrambi".