Marelli: "Manca un rigore alla Lazio, quello concesso alla Fiorentina ci può stare ma..."

Luca Marelli, ex arbitro e moviolista per DAZN, ha analizzato così i tanti episodi da moviola in Lazio-Fiorentina: “Molto complicato capire per quale motivo il VAR non è intervenuto sul primo episodio: Gila lascia l’avversario la mano di Pongracic trattiene la maglia che si allunga parecchio. Era da assegnare il calcio di rigore, il fallo del difensore è successivo. Pongracic non aveva alcuna possibilità di giocare il pallone controllato da Gila”.

Sul calcio di rigore concesso alla Fiorentina: “Non c’è affondo sul primo intervento, ma in effetti un leggerissimo contatto c’è. A mio parere questa è moviola e fatta pure male, perché il contatto è minimo. Accettiamo la valutazione da campo, ci può anche stare ma non si tratta di un chiaro ed evidente errore. Un contatto di questo genere non può mai portare al calcio di rigore”.

E infine sul rigore del 2-2 assegnato alla Lazio: “Zaccagni non fa veramente nulla, Comuzzo si aggrappa alla maglia e continua a tenerlo buttandolo giù. Per me questo è un calcio di rigore giustamente concesso sul campo”.