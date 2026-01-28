Juve, torna Kolo Muani? Com'è andata la prima volta a Torino e come va al Tottenham

Randal Kolo Muani torna di moda per l’attacco della Juventus. Nella giornata di oggi, la dirigenza bianconera avrà un confronto con quelle di Paris Saint-Germain e Tottenham, per capire i margini di fattibilità dell’operazione: sfumati Mateta ed En-Nesyri, è il francese - attualmente in prestito a Londra dal club francese - il nuovo vecchio obiettivo per rinforzare l’attacco di Luciano Spalletti. Sarebbe, ovviamente, un ritorno: molti tifosi bianconeri se lo augurano.

Come è andata la prima volta a Torino. Arrivato in prestito a gennaio 2025, dopo la prima parte di stagione con la maglia del PSG, l’attaccante francese ha giocato in bianconero sedici partite in Serie A, di cui tredici da titolare: otto gol e un assist. Con la Juve, Kolo Muani ha giocato anche due gare di Champions League - che hanno portato all’eliminazione con il PSV - e una in Coppa Italia (ko con l’Empoli), oltre a a tre apparizioni nel Mondiale per club: due reti (entrambe all’Al-in) e un assist.

Come è andata al Tottenham. In questa prima parte di stagione, con il club londinese, Kolo Muani ha giocato 23 partite: quindici le apparizioni in Premier League di cui undici da titolare. I numeri sono molto diversi: in campionato, il francese è ancora a secco. Le uniche due reti della sua avventura inglese sono per ora arrivate in Champions League (su sei presenze), guarda caso entrambe proprio con il PSG, la squadra che ne detiene il cartellino. Tre gli assist stagionali.