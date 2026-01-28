Trinchera: "Il mercato in entrata del Lecce è chiuso, quello in uscita è aperto"

Stefano Trinchera, direttore sportivo del Lecce, è intervenuto nella conferenza stampa di presentazione di Omri Gandelman, parlando del calciatore israeliano: "È un 2000, lo abbiamo presto dal Gent. Arriva a titolo definitivo, sottoscrivendo un contratto fino al 2029 con l'opzione a nostro favore per l'anno successivo. In Belgio ha collezionato circa 107 presenze, realizzando 33 gol e 14 assist".

Trinchera dunque sottolinea la bontà dell'acquisto fatto dai salentini: "Sono numeri importanti, che ci hanno convinto a prendere un centrocampista offensivo, in grado di attaccare la porta e di essere un elemento prezioso in fase difensiva. Ha giocato sempre da quando è arrivato, la sua facilità di ambientamento e di essere un punto fermo della formazione di Di Francesco ha stupito".

Infine chiude con una precisazione sulla sessione di trasferimenti invernale: "Consideriamo il mercato in entrata definitivamente chiuso, contrariamente a quello in uscita. I calciatori che ci chiederanno di andare via perché hanno giocato poco o niente, li lasceremo partire alle giuste condizioni. L'organico è al completo, non abbiamo le intenzioni di rimpiazzare eventuali uscite".