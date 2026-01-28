Roma, Ferguson assente con il Panathinaikos: la sua caviglia sinistra fa ancora male
Un'assenza dell'ultima ora per Gian Piero Gasperini. La Roma domani sera scenderà in campo ad Atene per sfidare il Panathinaikos nell'ultimo turno della "fase campionato" di Europa League. Un successo garantirebbe ai giallorossi di passare direttamente agli ottavi di finale della competizione, altrimenti dovranno passare attraverso i playoff. Il tecnico giallorosso in mattinata ha reso noto l'elenco dei giocatori che prenderanno parte alla spedizione e fra gli assenti figura anche Evan Ferguson.
L'attaccante irlandese è stato esentato dalla sfida per un problema fisico. Si tratta di un riacutizzarsi del dolore per il trauma alla caviglia sinistra accusato ad inizio mese. Le sue condizioni saranno da monitorare con la speranza che possa essere a disposizione per il prossimo match di campionato contro l'Udinese lunedì sera.
