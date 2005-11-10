Juventus, i ricavi del bilancio: prime le tv, poi le sponsorizzazioni. Allianz da 66,7 milioni

Da dove arrivano i ricavi della Juventus? Non ci sono solo i diritti audiovisivi, che comunque pesano per 145,5 milioni. Le sponsorizzazioni valgono quasi 126 milioni, Il botteghino e le attività dell'Allianz Stadium garantiscono entrate importanti, mentre il mercato dei calciatori contribuisce con 57,8 milioni. La Juventus continua a costruire il proprio fatturato su più fonti di ricavo, ma il bilancio evidenzia una differenza sempre più importante tra le diverse componenti. Se le sponsorizzazioni hanno registrato una crescita significativa, i diritti audiovisivi hanno subito una contrazione. Bene anche lo stadio, che si conferma un asset fondamentale per la società.

-31,9 milioni anno su anno

La prima fonte di entrata è rappresentata dai diritti audiovisivi e dai proventi media, che hanno generato 145,5 milioni di euro. Il dato è però in forte diminuzione rispetto ai 177,4 milioni del precedente esercizio: oltre 31,9 milioni in meno. La spiegazione è principalmente sportiva. Nel 2024/25 la Juventus aveva partecipato alla Coppa del Mondo, ottenendo circa 27 milioni di proventi dalla competizione. Nel 2025/26 questa entrata non si è ripetuta. A ciò si aggiunge il peggior piazzamento in campionato, che ha inciso sulla distribuzione dei ricavi televisivi. Anche i proventi collegati alla partecipazione alle competizioni europee sono stati inferiori: 73,6 milioni rispetto ai 75,3 milioni dell'esercizio precedente.

Il secondo grande pilastro del fatturato è rappresentato dalle sponsorizzazioni e dalla pubblicità. Questa voce ha prodotto 126 milioni di euro, in aumento di 20,3 milioni rispetto ai 105,6 milioni del 2024/25. La crescita è dovuta soprattutto all'entrata a regime degli accordi conclusi sul finire del precedente esercizio con Stellantis Europe e Visit Detroit, entrambi presenti come sponsor sulla maglia.

66,7 milioni dallo stadio

La terza componente è quella dei ricavi da gare. L'Allianz Stadium continua a garantire numeri significativi: la campagna abbonamenti 2025/26 si è chiusa con circa 19.900 tessere stagionali, per un ricavo netto di 36,7 milioni, comprendendo premium seats e servizi aggiuntivi. L'occupazione media dello stadio è stata del 97,6%