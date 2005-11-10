Napoli, Allegri: "C'è solo da fare, non da dire. Domani non è l'ultima spiaggia"

La partita contro il Porto per il Napoli è importante, ma non decisiva, almeno questo è il parere di Massimiliano Allegri, tecnico dei partenopei, che in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions ha spiegato: "Domani non è l'ultima spiaggia. Con 10 punti si va ai playoff. Domani è una partita importante, Manchester è una partita importante, ma quasi proibitiva. Noi il passaggio del turno ce lo giochiamo con Club Brugge, Viking e Sabah".

Molti temono di rivivere l'annata del decimo posto. Cosa si sente di dire?

"In questo momento c'è solo da fare, non da dire. È un momento non semplice. Abbiamo alternato delle partite, dei risultati, in campionato non siamo riusciti ancora a vincere due partite di fila. Ma la cosa certa è che dobbiamo continuare a lavorare, recuperare tutti i giocatori che dopo la sosta verranno recuperati e cercare di invertire la rotta in campionato, dove ci sarà tempo e spazio per recuperare. Intanto pensiamo a domani, c'è una partita da giocare".

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