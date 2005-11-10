L'Inter perde certezze, Bergomi: "Non ha sostituito De Vrij e Acerbi, Stones diverso"

A tre giorni dal derby perso contro il Milan subendo tre reti, l'Inter di Chivu cerca di ritrovare le certezze perse in Champions League. A breve il calcio d'inizio della sfida contro il Feyenoord. Sarà un altro banco di prova soprattutto per una squadra che, in questo inizio di stagione, ha subito davvero troppi gol.

Le parole di Bergomi sulla difesa dell'Inter

L'ex difensore nerazzurro, Giuseppe Bergomi ha parlato di questo aspetto dagli studi di Sky Sport, soffermandosi a sottolineare una mancanza che deriva dall'estate: "Credo che ora l'Inter non stia bene fisicamente. Anche a Venezia l'ho visto. Continuo a pensare - ma è un mio mantra - che in estate non ha sostituito i due difensori partiti, De Vrij e Acerbi. Li gira e cambia i ruoli, ma sono sempre loro in campo".

E ancora, sul estivo dell'Inter ha dichiarato: "L’Inter in estate "perde" tre difensori e due erano marcatori puri che aveva in rosa e non sono stati sostituiti, continuo a pensare questo. Stones è un giocatore di palleggio e di una difesa che è più di posizione. L'Inter ti viene ad aggredire forte: uno contro uno e difendere a campo aperto è difficile. I giocatori dell'Inter sono bravi di lettura ma non sono veloci per affrontare un giocatore veloce. Non è una questione di singoli, ma di come vuoi affrontare la partita. Chivu ha detto di voler trovare l'equilibrio ma dice di voler essere offensivo e fare la partita”.