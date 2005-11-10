Lens, mister Cahuzac: "Fabregas per me fonte d'ispirazione. Como? Non faccio calcoli"

Dopo un brutto ko nel derby contro il Lille di Davide Ancelotti, il Lens intende rialzare la testa e ripartire subito, per ovviare anche ai recenti risultati negativi maturati in Champions League. Solo una vittoria - contro lo Slavia Praga - poi ko con Sporting Lisbona e Club Brugge, domani sera al Bollaert-Delelis invece ospiterà il Como di Cesc Fabregas con ben 6 punti in tre turni in League Phase, al debutto assoluto nella competizione. L'allenatore dei Sang et Or, Yannick Cahuzac, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'incontro.

Prima di tutto il punto sulla squadra: "Odsonne Édouard è rientrato dal suo intervento. Maik Nawrocki, Ismaelo Ganiou e Abdallah Sima stanno proseguendo il loro percorso di riatletizzazione. Per il resto, ho a disposizione tutto il rimanente gruppo", ha informato il tecnico di 41 anni. Di certo si aspetterà un impianto bollente domani, per riportare il Lens alla vittoria e ritrovare punti in Europa: "Ci aspettiamo di avere il pubblico dalla nostra parte. Sappiamo di avere un pubblico fantastico che ci sosterrà, soprattutto se metteremo in campo le cose giuste. Sta a noi agire per trascinarli con noi".

Infine, un pensiero sull'avversario che sfiderà domani, reduce da un filotto di cinque vittorie complessive di fila e un ottimo momento di forma. Al netto di cinque defezioni importanti: "Non faccio calcoli", ha detto Cahuzac. "È una grande squadra con un vero piano di gioco, molto efficiente nel possesso palla. Mettono inoltre molta mobilità a centrocampo e sono molto interessanti nell'utilizzo e nella conquista degli spazi. È una squadra ben collaudata nei movimenti, una formazione molto completa. Cesc Fabregas è un allenatore che per me rappresenta una fonte d'ispirazione. È giovane ma ha idee vere".