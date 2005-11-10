Lens, Aguilar prima del Como: "Gioca benissimo. Fabregas la classe fatta a persona"

Il Lens deve ripartire dopo la sconfitta nel derby con il Lille. La Champions League non lascia spazio a riflessioni o rimorsi, il Como busserà ai cancelli del Bollaert-Delelis per il quarto turno di League Phase, mentre i Sang et Or punteranno a riottenere punti che ormai mancano dal successo iniziale con lo Slavia Praga (10 settembre). Oltre all'allenatore, Yannick Cahuzac, ha parlato anche il terzino Ruben Aguilar in conferenza stampa, alla vigilia del match atteso.

Un primo commento sugli avversari e un ricordo con Cesc Fabregas: "È vero che il Como fa parte di questi nuovi club che guardano avanti, con un allenatore che conosco bene (hanno giocato insieme a Monaco tra il 2019 e il 2022) e giocatori molto interessanti. È una squadra che gioca benissimo a pallone e noi saremo lì domani sera per darle il benvenuto", ha dichiarato il 33enne. "Da calciatore, quando ho conosciuto Cesc Fabregas a Monaco, era la classe fatta a persona. Non fa nulla per caso. È una persona molto rigorosa, con bellissime idee".

Titolare praticamente inamovibile nel corso della stagione, ha saltato solamente una partita (contro l'Auxerre) delle 12 stagionali invece disputate tra tutte le competizioni e da difensore centrale: "Ci tengo a ringraziare il mister per la fiducia che mi accorda", ha commentato subito. "Quando si gioca nella difesa a tre, si è i primi pilastri della squadra. Ho già ricoperto questo ruolo, non è una novità. Mi sento a mio agio e fa bene poter dare continuità. Do tutto me stesso per ripagare la fiducia che mi viene data. Abbiamo la fortuna di essere calciatori professionisti e di giocare una competizione fantastica domani sera, avendo la possibilità di rimetterci sulla retta via".