Elezioni FIGC, Malagò ha depositato la sua candidatura: ci sono le firme di 11 club di Serie A

Dopo l'annuncio della candidatura di Adriano Galliani come nuovo presidente della FIGC, arrivata giovedì scorso, 29 ottobre, Giovanni Malagò ha depositato ufficialmente la sua, con la firma di undici club di Serie A. L'ex dirigente del Milan avrà tempo per rendere il tutto ufficiale, grazie all'appoggio di AssoCalciatori e AssoAllenatori, fino a domani alle 23.59, per il voto del prossimo 14 dicembre.

I club di Serie A che hanno appoggiato Malagò

Come detto, Giovanni Malagò può godere dell'appoggio di undici società del massimo campionato che, nel dettaglio, sono: Bologna, Fiorentina, Frosinone, Genoa, Lecce, Monza, Napoli, Parma, Roma, Torino e Udinese. Adriano Galliani può invece contare su Atalanta, Cagliari, Como, Inter e Milan, mentre i voti di Juventus, Lazio, Sassuolo e Venezia restano ancora incerti.