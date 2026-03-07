Live TMW
Juventus, a breve la conferenza stampa di Spalletti
TUTTO mercato WEB
Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!
23:07 - Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha parlato al termine della sfida contro il Pisa. TuttoMercatoWeb.com ha ripreso in diretta le parole del tecnico bianconero
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, Vlahovic ora può restare. Rinnovi di Spalletti e Locatelli: la situazione. E per l’estate torna l’ipotesi Kolo Muani. Inter, per la fascia Palestra è il preferito. Pio Esposito incedibile. Roma, Malen verrà riscattato
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Juventus, Spalletti: "Perin titolare per qualche partita, non volevo mettere in tensione lui e Di Gregorio"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Italia F., Soncin: "Il rammarico è energia positiva. Se Piemonte ha questo fuoco dentro può aiutarci"