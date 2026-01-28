Athletic-Sporting CP, le formazioni ufficiali: Hjulmand guida la mediana dei lusitani
TUTTO mercato WEB
Di seguito le formazioni ufficiali di Athletic-Sporting CP, valida per l'ottava e ultima giornata della League Phase di Champions League.
ATHLETIC (4-2-3-1): Unai Simón; Gorosabel, Paredes, Berchiche, Adama Boiro; Rego, Ruiz De Galarreta, Gomez, Sancet, Navarro; Guruzeta. All. Ernesto Valverde.
SPORTING CP (4-2-3-1): Rui Silva; Fresneda, Gonçalo Inácio, Diomande, Maxi Araùjo; Hjulmand, João Simões; Geny Catamo, Daniel Bragança, Francisco Trincão; Suárez. All. Rui Borges.
ARBITRO: Zwayer (Germania)
Altre notizie Serie A
Editoriale di Fabrizio Biasin Juve: una improvvisa rivoluzione. Napoli: la mossa di Conte. Milan: il Max della serenità. Inter: doppia partita tra campo e mercato. E l’ultima operazione del Como
Le più lette
1 Juve: una improvvisa rivoluzione. Napoli: la mossa di Conte. Milan: il Max della serenità. Inter: doppia partita tra campo e mercato. E l’ultima operazione del Como
2 Buon compleanno, Dusan! Auguri Juve scatenano i social: "Criminale farli a lui prima che a Buffon"
Ora in radio
Primo piano
Napoli, Manna: "Sterling chiede tanto e non gioca da mesi. Alisson piace, vediamo dopo la Champions"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile