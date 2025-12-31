Hjulmand premiato in Portogallo, non pensa al mercato: "Voglio vincere più trofei che posso"

Il centrocampista dello Sporting, Morten Hjulmand, ha ricevuto il Premio Artur Agostinho dal quotidiano Record ed ha fatto il punto sull'anno solare 2025.

Il giocatore, accostato anche alla Juventus in chiave mercato negli scorsi mesi, ha dichiarato: "Come squadra, abbiamo fatto molto bene nell'ultimo anno. Abbiamo ottenuto molti punti in campionato, abbiamo avuto ottime esibizioni anche in Champions e siamo in corsa nella Coppa di Lega e nella Coppa del Portogallo. In campionato sappiamo che è tutto aperto.

Non posso fare promesse ora, perché la stagione è così lunga e non so cosa succederà nei prossimi mesi. Ma penso che tutti possano vedere che lo spirito di squadra c'è. Lo Sporting è un club che deve vincere titoli e la nostra ambizione è vincere il maggior numero possibile di titoli possibile".

Hjulmand ha poi espresso la sua convinzione che, l'anno prossimo, questo stesso premio possa tornare a appartenere a qualcuno della sua squadra: "Vedo qualcuno dello Sporting che possa ricevere questo trofeo nel 2026, perché abbiamo grandi personalità in questo club, dai giocatori allo staff. Ma posso dire che sarebbe un grande onore riconquistarlo".