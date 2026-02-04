Benfica, rientra il caso-Hjulmand: era stato escluso a causa di un contatto con l'Atletico Madrid

La tempesta scoppiata a ridosso della chiusura del mercato attorno a Morten Hjulmand si è rapidamente dissolta. L’assenza del capitano dello Sporting Lisbona contro il Nacional – come riferito da A Bola scelta del club, nonostante la disponibilità del giocatore – nasce infatti da un fraintendimento legato a presunti movimenti in uscita. Un episodio che ha avuto origine da una segnalazione arrivata tramite intermediari: non un’offerta formale, ma una semplice richiesta di informazioni su una possibile operazione, attribuita all’Atletico Madrid. In sostanza, un sondaggio mai diventato trattativa concreta.

Quel passaparola, però, ha finito per confondere il centrocampista ex Lecce, che inizialmente ha creduto a un interesse reale. Chiarito l’equivoco, la situazione si è normalizzata senza bisogno di confronti interni: né lo spogliatoio né lo staff hanno ritenuto necessario riaprire il dossier. Alla ripresa degli allenamenti ad Alcochete, Hjulmand si è presentato con la consueta concentrazione, mantenendo intatta la sua leadership nel gruppo.

Anche il rapporto con l’allenatore Rui Borges non ha subito scosse. Il tecnico considera l’episodio un non-problema e ha confermato l’intenzione di restituire al danese il suo ruolo già nella gara di Coppa del Portogallo contro l’Aves SAD. Poi, nel mirino, c’è il match di campionato con il Porto in trasferta. Il mercato, insomma, ha solo sfiorato Hjulmand senza scalfirne lo status. Un falso allarme che racconta quanto, nelle ultime ore della sessione, basti una voce per creare un caso.