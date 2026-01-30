Hellas, solo scozzesi di qualità: Bowie e chi l'ha preceduto. Tutto partì con lo squalo

Poco meno di una settimana dopo la cessione di Giovane al Napoli, l'Hellas Verona ha trovato il suo sostituto. Il club scaligero ultimo in classifica e alla disperata ricerca di gol salvezza ha definito l'arrivo dall'Hibernian di Kieron Bowie, attaccante classe 2002 che nella prima parte di stagione con la casacca del club scozzese ha realizzato otto gol. Il quinto miglior marcatore del campionato. L'operazione è stata definita a titolo definitivo, un affare da circa sei milioni di euro più bonus per un calciatore che stamattina ha sostenuto le visite mediche e che si lega alla società veneta con un contratto valido fino a giugno 2030. Quarto calciatore scozzese della storia dell'Hellas, Bowie è cresciuto tra i settori giovanili di Raith Rovers e Fulham prima di giocare nel Northampton Town e, per l'appunto, per gli hibs a partire dal 2024. Per lui anche tutta la trafila di nazionali giovanili scozzesi fino all'esordio nella squadra maggiore lo scorso giugno, in trasferta contro il Liechtenstein.

Ma ci sono i calciatori scozzesi che l'hanno preceduto? Bowie può contare su tre predecessori e tutti di alto livello. Il primo è anche il più importante, trattasi di quel Joe Jordan che si trasferì a Verona a metà anni '80 dopo la sua avventura al Milan. Una sola stagione con la maglia dell'Hellas, quella precedente alla conquista dello storico Scudetto. "Ricordo un Verona forte, fortissimo - ha dichiarato recentemente Jordan soprannominato 'lo squalo' -. Sesto in campionato, finalista di Coppa Italia. E poi quella Coppa UEFA fu utile per dare esperienza internazionale allo spogliatoio, insegnò mentalmente come si affrontano quel tipo di gare. Non fu una sorpresa, per me, quando l'anno successivo l'Hellas vinse lo Scudetto: solo al Leeds United, nella mia carriera, ho trovato uno spogliatoio del genere. L'atmosfera, tra di noi, era fantastica. A quel gruppo di ragazzi serviva solo un po' di consapevolezza, e la acquisirono in quella stagione. Si vedeva che sarebbero arrivati lontano".

Gli altri due sono trasferimenti decisamente più recenti. Nell'agosto 2018 l'Hellas in Serie B acquistò dal Bari Liam Henderson, centrocampista che ha giocato a Verona un anno e mezzo e, soprattutto, ha centrato da protagonista una importantissima promozione. L'ultimo è stato Josh Doig: acquistato proprio dall'Hibernian nell'estate 2022, il terzino classe 2002 è stato ceduto un anno e mezzo più tardi al Sassuolo, club in cui ancora milita attualmente.