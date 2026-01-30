Entella-Frosinone, i convocati di Alvini: si ferma Koutsoupias. Squalificati Kone e Bracaglia

Vigilia di gara per il Frosinone di mister Massimiliano Alvini, che domani farà visita alla Virtus Entella nel match valevole per la 22ª giornata del campionato di Serie B, che si giocherà in quel di Chiavari con fischio di inizio fissato alle ore 15:00

Come ormai da inizio anno, nessuna conferenza pre gara dell'allenatore, che parlerà solo dopo la partita in terra ligure, ma un punto sulla rosa circa i convocati è stata comunque offerta dal club ciociaro. Non sono arruolabili, causa squalifica da scontare, Kone e Bracaglia, mentre sono ai box Barcella, vittima di una lesione di alto grado dell’adduttore lungo di destra, e con lui Koutsoupias, alle prese con un affaticamento ai flessori di sinistra. Non convocati - ragioni legate al mercato? - Gori e Masciangelo.

Di seguito, l'elenco completo dei 23 convocati, diffuso dal club:

PORTIERI: Lolic, Palmisani, Pisseri;

DIFENSORI: Calvani, Cittadini, J. Gelli, Marchizza, Monterisi, A. Oyono, J. Oyono;

CENTROCAMPISTI: Calò, Cichella, Corrado, F. Gelli, Grosso, Ndow;

ATTACCANTI: Fini, Fiori, Ghedjemis, Kvernadze, Raimondo, Vergani, Zilli.