Freddo e il precedente novembre: il Bologna ritrova il Brann dopo avergli soffiato un giocatore

Il Bologna pesca il Brann al playoff di Europa League, con i rossoblù che in caso di vittoria andranno ad affrontare agli ottavi di finale una fra Roma e Friburgo. Un sorteggio comunque positivo per gli uomini di Vincenzo Italiano che già nella League Phase avevano affrontato il Brann, partita finita 0-0 ma viziata dall'espulsione di Lykogiannis dopo soli 23 minuti. La curiosità riguarda Eivind Helland, difensore ceduto proprio dai norvegesi ai rossoblù nei giorni scorsi.

Come sta andando in campionato?

Per parlare del campionato norvegese, l'Eliteserien, serve fare una premessa: il torneo si gioca da marzo a novembre, quindi il Brann arriverà alla sfida col Bologna col torneo domestico in pausa. Ultimo campionato comunque abbastanza deludente per la squadra di Bergen, chiuso al 4° posto.

La stella

Tanti i giocatori in rampa di lancio nel club scandinavo. Quello con più qualità ed esperienza è Felix Horn Myhre, centrocampista di qualità che dopo gli inizi nel Bodo/Glimt ha messo insieme fin qui 158 presenze col Brann con 27 gol e 36 assist all'attivo, attirando anche diversi interessamenti di mercato.

L’allenatore

In panchina siede l'islandese Freyr Alexandersson, allenatore che in carriera ha indossato i panni del vice ct con l'Islanda e di vice allenatore all'Al Arabi, prima di assumere le redini di Lyngby e KV Kortrijk. Dal novembre del 2025 guida invece il Brann.

La formazione tipo

(4-3-3): Dyngeland; Dragsnes, Knudsen, Boakye, De Roeve; Pedersen, Lungi Sorensen, Myhre; Mathisen, Holm, Haaland

I precedenti con le italiane

Sono 3 i precedenti complessivi della squadra norvegese contro le italiane. Detto di quello di poche settimane fa, finito 0-0 col Bologna, nel 1989 ci fu un doppio scontro nel primo turno di Coppa delle Coppe contro la Sampdoria, con doppia vittoria dei blucerchiati per 1-0 a Marassi e 2-0 in Norvegia.