Juventus, approvato il bilancio al 30 giugno 2025: perdite da 58,1 milioni di euro
All’Allianz Stadium oggi va in scena l’Assemblea degli Azionisti della Juventus. Il club bianconero ha innanzitutto approvato il bilancio al 30 giugno 2025 al 99,98% con perdite di 58,1 milioni di euro. Contrari 0,005118%, astenuti 0,000637%. Non votanti 0,00765%.
La perdita evidenziata dal suddetto documento è in forte riduzione rispetto all'esercizio precedente (199,2 milioni), soprattutto grazie al ritorno di partecipazione alla UEFA Champions League e dei maggiori proventi da gestione diritti calciatori.
