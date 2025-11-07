Mantova-Padova, i convocati di Andreoletti: si ferma Lasagna. Out per squalifica Barreca

Vigilia di gara per il Padova, che domani farà visita al Mantova in occasione della 12ª giornata del campionato di Serie B, che contrapporrà le due formazioni allo stadio 'Danilo Martelli-Pata Stadium': fischio di inizio del match, fissato alle ore 15:00.

Alla vigilia dello stesso, nel corso della conferenza stampa che si è tenuta quest'oggi, è stato il mister biancoscudato Matteo Andreoletti ad aver fatto il punto sulla rosa a sua disposizione. Ecco le sue parole in merito: "Non ci saranno Pastina, Di Maggio, Lasagna che ha avuto un piccolo problema muscolare, oltre poi a Silva, Bacci e Papu Gomez. Per squalifica mancherà anche Barreca, Favale e Ghiglione sono in ballottaggio per sostituirlo. Baselli? Rientra dall’infortunio, non voglio prendermi troppi rischi. La volontà è di aumentare leggermente il suo minutaggio, non partirà comunque dall’inizio".

Non sono poi stati convocati - per scelta tecnica - Voltan e Russini.

Di seguito, l'elenco completo dei giocatori partiti alla volta della Lombardia:

PORTIERI: Fortin, Mouquet, Sorrentino;

DIFENSORI: Belli, Boi, Faedo, Favale, Ghiglione, Perrotta, Sgarbi, Villa;

CENTROCAMPISTI: Baselli, Capelli, Crisetig, Fusi, Harder, Tumiatti, Varas;

ATTACCANTI: Bortolussi, Buonaiuto, Seghetti.