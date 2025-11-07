Nessun caso Lookman aperto in casa Atalanta. Oggi allenamento regolare, può essere titolare

Nessun “caso” Lookman aperto in casa Atalanta. Già subito dopo la partita contro il Marsiglia, infatti, c’era stato il chiarimento in spogliatoio fra mister Juric e l’attaccante nigeriano, come aveva spiegato lo stesso allenatore croato nella conferenza post partita all’Orange Vélodrome.

“Questioni di campo che si risolvono nello spogliatoio”, aveva chiarito Jurić. E così è stato mercoledì notte. Oggi, dopo un giorno di riposo concesso alla squadra, Ademola Lookman ha lavorato come sempre in gruppo sotto la guida di Ivan Juric, con già tutto messo alle spalle da più di 24 ore. L’attaccante nigeriano si candida per una maglia da titolare anche contro il Sassuolo.

Probabile formazione, come arriva l'Atalanta

Marsiglia potrebbe aver svoltato la stagione dell'Atalanta, ma contro il Sassuolo servirà continuità per ritrovare una vittoria che manca dal 21 settembre.

3-4-2-1 per la squadra di Ivan Juric. Carnesecchi tra i pali; difesa a 3 con Kossounou, Hien e Ahanor (favorito su Djimsiti); a centrocampo confermato Ederson e con Pasalic e Marten De Roon a contendersi il posto in mediana. Capitolo fasce: Bellanova in vantaggio su Zappacosta a destra con Zalewski che potrebbe ritornare a sinistra. Davanti Krstovic spinge per un posto da titolare nello scacchiere insieme a De Ketelaere, mentre a sinistra scatta il solito ballottaggio tra Samardzic, Sulemana e Lookman.