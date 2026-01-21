Juventus-Benfica, l'MVP Thuram: "Spalletti ci trasmette tanta energia, dobbiamo andare lontano"

Khéphren Thuram, centrocampista della Juventus, ha parlato ai microfoni di Prime Video dopo la vittoria per 2-0 nella sfida di Champions League contro il Benfica sbloccata dal suo gol nel secondo tempo e che gli è valso il riconoscimento di Player of The Match da parte della UEFA: "Provo sempre a dare il meglio per aiutare la squadra, quando fai gol ti senti meglio. Oggi abbiamo vinto, era questo l'importante. Contro squadre così si deve soffrire tutti insieme e lo abbiamo fatto bene.

Spalletti mette tata energia a bordo campo e si sente, è bene avere un allenatore così. I playoff erano un obiettivo importante, la Juventus deve sempre andare il più lontano possibile in una competizione come la Champions, ogni partita va giocata per vincere".