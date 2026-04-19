Live TMW Pisa, Simone Canestrelli: "Quando prendiamo uno 'schiaffo' non riusciamo a reagire"

20:10 - Tra pochi minuti le dichiarazioni di un giocatore neroazzurro al termine di Pisa Genoa. Diretta testuale a cura di TMW.

L'ennesima sconfitta e l'incapacità di sfruttare gli episodi

"Siamo qui a commentare di nuovo una sconfitta. Anche oggi avevamo la possibilità di portare un episodio chiave dalla nostra parte e magari indirizzare la partita, ma non ci siamo riusciti. Purtroppo credo che questa sia una costante del nostro campionato: quando abbiamo l'opportunità di fare quello scatto in più per cercare di portare a casa i punti, non ci riusciamo mai. Arrivati a questo punto, sicuramente non si tratta di un caso e non si può nemmeno parlare di sfortuna. Siamo qui, ancora una volta, a parlare di una sconfitta e c'è ben poco altro da aggiungere."

Il crollo mentale e le emozioni negative

"Penso che in quei momenti subentri un mix di emozioni negative: c'è rabbia e c'è sicuramente tanta delusione. Ti dico la verità, se avessi una risposta semplice o una formula magica per spiegare questo blocco, la userei immediatamente per aiutare la squadra a svoltare e a cambiare questo atteggiamento."

L'incapacità di reagire e il finale di stagione

"Purtroppo in questo periodo ci capita spesso proprio questo: quando prendiamo uno 'schiaffo' non riusciamo a reagire nel modo giusto. Al contrario, facciamo un'enorme fatica a restituirlo, persino quando ne avremmo le occasioni e le possibilità. C'è poco altro da aggiungere, la situazione attuale è questa. Adesso dobbiamo solamente cercare di dare fondo a tutto quello che ci è rimasto, mettendo in campo ogni goccia di energia da qui alla fine per chiudere al meglio questo campionato."

La disattenzione sul primo gol

"Per quanto riguarda il primo gol, abbiamo preso rete su una rimessa laterale che loro hanno battuto velocemente. Non possiamo assolutamente permetterci queste distrazioni: abbiamo visto che in Serie A ti puniscono al minimo errore, figuriamoci se possiamo concedere un'occasione per una rimessa laterale gestita in quel modo. Non ce lo possiamo proprio permettere. In occasione del rigore, invece, abbiamo perso una palla pericolosa all'interno della nostra area. Io ho cercato di buttarmi in scivolata in un intervento alla disperata... L'arbitro ha fischiato, va bene, ma sinceramente non riesco a capire l’entità del mio contatto. Purtroppo oggi in area bisogna stare attenti a tutto: ci sono tantissimi episodi dubbi che vengono puntualmente fischiati, il metro di giudizio è questo e c'è sempre un grande rischio."