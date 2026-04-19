Serata speciale per Bernardeschi: prima di Juve-Bologna saluti e applausi sotto la curva

Emozioni prima ancora del fischio d’inizio all’Allianz Stadium. A pochi minuti da Juventus-Bologna, Federico Bernardeschi è stato protagonista di un momento speciale con i suoi ex tifosi, che lo hanno chiamato dalla curva bianconera. L’esterno ha risposto con un gesto significativo, battendosi il petto e ringraziando per l’affetto ricevuto.

Nonostante gli anni trascorsi dal suo addio, il legame con l’ambiente juventino resta forte. Bernardeschi ha poi salutato anche Manuel Locatelli, fresco di rinnovo fino al 2030, e Weston McKennie.

Per la sfida contro i bianconeri non è partito titolare, con Riccardo Orsolini scelto dal primo minuto, ma resta possibile un suo ingresso a gara in corso. Un ritorno comunque carico di significato.