Juventus, Bremer su Vlahovic: "Abbiamo bisogno delle sue qualità, è molto carico"

Il difensore della Juventus Gleison Bremer ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro il Sassuolo valido per la 30^ giornata di Serie A.

Su cosa vi stimola Spalletti?

"E' un allenatore che esige molto e siamo sulla strada giusta. Abbiamo reagito bene a momenti difficili, oggi dobbiamo vincere e dare continuità".

Come sta Vlahovic?

"E' carico e un giocatore importante. Abbiamo bisogno delle sue qualità e speriamo oggi faccia una bella partita".