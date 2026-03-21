Juventus, Bremer su Vlahovic: "Abbiamo bisogno delle sue qualità, è molto carico"
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Il difensore della Juventus Gleison Bremer ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro il Sassuolo valido per la 30^ giornata di Serie A.
Su cosa vi stimola Spalletti?
"E' un allenatore che esige molto e siamo sulla strada giusta. Abbiamo reagito bene a momenti difficili, oggi dobbiamo vincere e dare continuità".
Come sta Vlahovic?
"E' carico e un giocatore importante. Abbiamo bisogno delle sue qualità e speriamo oggi faccia una bella partita".
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