Juventus in vantaggio 1-0 a Bologna, entra e segna in un paio di minuti Cabal
Entrato da un paio di minuti appena, Juan Cabal porta in vantaggio la Juventus sul campo del Bologna, al 65'! La Vecchia Signora fa 0-1 su schema da calcio d'angolo, con Conceicao che manda al cross Yildiz, sul cui traversone si fa trovare puntuale allo stacco il colombiano, che insacca alle spalle di Ravaglia spizzando di testa.
Editoriale di Luca Calamai Date una Lazio vera al miracoloso Sarri. Il tocco di braccio di Simeone era da rigore. La Juve non vende ma la scelta dei proprietari sembra più un dovere che un piacere. Una domenica da grandi: rischia più il Napoli
