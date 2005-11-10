Juventus, Cambiaso: "Col 3-5-2 è più facile sfruttare la profondità per la corsa di Kolo Muani"

Andrea Cambiaso, esterno della Juventus, prima del match contro il Lecce è intervenuto al microfono di Dazn: "Per noi è una partita fondamentale, come tutte quando si indossa questa maglia che ti dà tante responsabilità, bisogna cercare di vincere tutte le partite. Oggi proveremo a dare il massimo e a vincere".

Che notte è stata quella della vigilia di questa partita?

"Come le altre. Si dorme sempre, si cerca di dormire il più possibile. Ci siamo parlati tra di noi, dicendoci che serve un maggiore senso di responsabilità. Secondo me la partita col Rennes è stata una bella partita. Peccato per il risultato, ma lo spirito deve essere quello".

Come va l'adattamento al 3-5-2?

"Avendo due attaccanti, due vere punte, è più facile trovare la verticalità, la profondità per loro, soprattutto per Kolo Muani, usando la sua velocità. Il cambio tattico è questo, ci stiamo allenando e proveremo a farlo".