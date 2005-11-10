Juventus, Cambiaso: "Non è la classifica che ci aspettavamo, dobbiamo recuperare"

Andrea Cambiaso, esterno della Juventus, è stato intervistato da Sky Sport a pochi minuti dalla gara sul campo del Lecce: "Abbiamo perso altri due giocatori, ma non deve essere un alibi. Siamo in grado di affrontare questa partita e di vincerla".

Come stai?

"Sono contento, adesso mi sento bene fisicamente e sono contento di poter giocare dall'inizio".

Quanto manca per vedere il vero Cambiaso?

"Sono tutti discorsi che fanno parte del gioco del calcio, io sono sempre molto tranquillo e cerco di dare il massimo per aiutare la squadra".

Qual è il vostro obiettivo?

"Sicuramente recuperare terreno, perché non è la classifica che ci aspettavamo".