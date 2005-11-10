Juventus, Cambiaso: "Non è la classifica che ci aspettavamo, dobbiamo recuperare"
autore
Marco Pieracci
Marco Pieracci
Oggi alle 17:22Serie A
autore Marco Pieracci
25.10.2026 17:22Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Cambiaso, esterno della Juventus, è stato intervistato da Sky Sport a pochi minuti dalla gara sul campo del Lecce: "Abbiamo perso altri due giocatori, ma non deve essere un alibi. Siamo in grado di affrontare questa partita e di vincerla".
Come stai?
"Sono contento, adesso mi sento bene fisicamente e sono contento di poter giocare dall'inizio".
Quanto manca per vedere il vero Cambiaso?
"Sono tutti discorsi che fanno parte del gioco del calcio, io sono sempre molto tranquillo e cerco di dare il massimo per aiutare la squadra".
Qual è il vostro obiettivo?
"Sicuramente recuperare terreno, perché non è la classifica che ci aspettavamo".
Altre notizie Serie A
Oggi
18:02 Serie ALive TMW
Live TMWMitaj: "Genoa scelta giusta. Serie A molto tattica, oggi vittoria importante"
18:00 Serie A
Frosinone mai domo, Spalletti spiega le scelte, De Rossi respira: le top news delle 18
17:58 Serie ALive TMW
Live TMWVenezia, Perez: "E' un momento duro. Ma sono sicuro che i punti arriveranno"
17:53 Serie A
Juventus, Cambiaso: "Col 3-5-2 è più facile sfruttare la profondità per la corsa di Kolo Muani"
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi