Juventus, le cifre delle cessioni: Savona 13 milioni, Mbangula 10. E Timothy Weah 15,4

Il mercato della Juventus nel 2025/26 ha prodotto una serie di ricavi contabili legati alla gestione dei diritti dei calciatori. La relazione finanziaria al 30 giugno 2026 evidenzia 36,6 milioni di euro di plusvalenze nette generate dalle cessioni definitive, a cui si aggiungono 2,1 milioni di proventi netti dalle operazioni temporanee e 12,1 milioni di altri proventi netti, tra bonus e sell-on fees.

Le cifre delle cessioni

La gestione dei diritti dei calciatori raggiunge 57,8 milioni di euro, sensibilmente inferiore ai 109,7 milioni del precedente esercizio. La cessione più redditizia è stata quella di Nicolò Savona al Nottingham Forest per 13 milioni di euro, con un valore contabile netto del diritto pari a soli 292 mila euro. La plusvalenza è stata di 11,8 milioni. Al secondo posto c'è Samuel Mbangula, ceduto al Werder Brema per 10 milioni. Il valore contabile netto era di 1,7 milioni e la plusvalenza ha raggiunto 7,6 milioni.

Timothy Weah, trasferito all'Olympique Marsiglia per un corrispettivo di circa 15,4 milioni, ha prodotto una plusvalenza di 6,25 milioni. Per Alberto Costa, passato al Porto, il prezzo indicato è di 15 milioni e il guadagno contabile è stato di 2,4 milioni. Altre operazioni hanno riguardato Giovanni Daffara, ceduto al Parma per circa 5,1 milioni, con una plusvalenza di 4,4 milioni; Tiago Djaló, passato al Beşiktaş per 3,5 milioni, con un guadagno di 1,4 milioni; e Facundo González, trasferito al Racing Santander per circa 2,2 milioni, con una plusvalenza di 1,5 milioni.

Il totale

Il totale delle plusvalenze da cessione definitiva dei diritti dei calciatori è pari a 36,6 milioni. Un capitolo a parte è rappresentato dai trasferimenti temporanei. La Juventus ha contabilizzato 4,75 milioni di ricavi da cessioni temporanee di diritti di calciatori e calciatrici. Tra le operazioni indicate nel bilancio figurano Douglas Luiz, con 2 milioni riconducibili al prestito all'Aston Villa e un ulteriore milione per quello al Nottingham Forest, e Nicolás González, con un milione collegato al trasferimento all'Atlético Madrid. Gli altri proventi da operazioni temporanee ammontano a 751 mila euro.

Poi ci sono 15,97 milioni fra bonus attivi, contributi di solidarietà e percentuali sulle future rivendite. Tra i proventi più significativi figurano quelli legati a Koni De Winter, con 2,09 milioni tra contributo di solidarietà e sell-on fee; Enzo Barrenechea, con 1,86 milioni; Matías Soulé, con 1,75 milioni di bonus; Hans Nicolussi Caviglia, con 1,44 milioni di sell-on fee; e Félix Correia, con 1,15 milioni. Ci sono poi un milione di bonus collegati ad Alberto Costa, 767 mila euro per Nicolò Fagioli, 739 mila per Albian Hajdari e 535 mila per Franco Israel. Seguono i 511 mila euro legati a Moise Kean e i 505 mila relativi a Daniele Rugani, tra contributi e percentuali sulle rivendite.