Napoli in emergenza ma la Champions è cruciale. Atalanta, crisi profonda

Durante il TMW News di oggi spazio a tutte le considerazioni sull'Atalanta reduce dalla clamorosa sconfitta interna contro il Parma per tre a zero. Ne parliamo con Adelio moro che da grande ex bergamasco racconta le sue impressioni su questo avvio così complicato da parte della squadra di Sarri che da oggi è anche andata in ritiro in vista della partita di conference League contro il Kairat. L'impressione è che oltre alle numerose assenze Sarri faccia un'enorme fatica a far comprendere i suoi dettami tattici alla squadra. L'allenatore ex Napoli comunque ha incassato la fiducia del club ma ora più che mai serve una svolta. E' tornata invece alla vittoria la Fiorentina contro il Sassuolo, un successo che permette ai toscani di agganciare proprio i neroverdi

Napoli, la Champions per provare a ripartire

Ha destato delusione e grandi discussioni la sconfitta dei partenopei contro la Juventus. Ora la formazione di Allegri dista nove punti dalla zona Champions. Ma è proprio in questa competizione che il Napoli deve provare a ripartire, domani in trasferta, contro il Porto di Farioli che fino a questo momento in Champions ha collezionato tre sconfitte in tre gare. Ma il Napoli deve comunque fare attenzione considerato che in campionato il porto ha vinto dodici partite su dodici.

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