Capello critica Chivu: "Inter, nel derby mi ha stupito la lentezza dei suoi cambi"

Fabio Capello, ex allenatore tra le altre anche di Roma e Real Madrid, oggi opinionista per Sky Sport, ha parlato così a pochi minuti dal match della squadra di Chivu contro il Feyenoord: "Mi ha stupito l'atteggiamento dell'Inter, ma lo abbiamo visto anche nelle altre partite. La cosa che mi ha stupito di più è la lentezza con cui, non stavano bene, forse non ha voluto rischiarli per evitare infortuni. Ha sofferto il pressing del Milan, che lo ha fatto come vuole Amorim per la prima volta. I nerazzurri hanno avuto occasioni, ma non sono stati fluidi, devono ritrovare determinazione e aggressività".