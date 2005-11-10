Roma, Malen: "Lo United non viene dai migliori risultati, ma dobbiamo stare attenti"
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Paolo Lora Lamia
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Oggi alle 20:26Serie A
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03.11.2026 20:26Serie A
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L'attaccante della Roma Donyell Malen ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match contro il Manchester United valido per la League Phase di Champions.
Che idea hai del momento dello United?
"Non hanno ottenuto i migliori risultati, ma sono una buona squadra e dobbiamo stare attenti".
Siete pronti?
"Siamo pronti e non vediamo l'ora di giocare".
26 gol in 32 partite con la Roma.
"Bei numeri, spero di aggiungerne oggi".
L'atmosfera dell'Old Trafford?
"Bello stadio, non vedo l'ora di giocarci".
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