Juventus, entra Ekhator al posto di Locatelli: confermato il cambio nella lista UEFA
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Luca Bargellini
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Oggi alle 19:45Serie A
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03.11.2026 19:45Serie A
L'attaccante acquistato in estate dal Genoa sarà a disposizione anche in Europa League: prende il posto del centrocampista, attualmente infortunato
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Arriva l'ufficialità da parte della Juventus dell'atteso cambio della lista UEFA che contiene in nominativi dei calciatori bianconeri utilizzabili da Luciano Spalletti in Europa League.
Al posto dell'infortunato Manuel Locatelli la Juventus ha inserito Jeff Ekhator, attaccante classe 2006 da poco rientrato da un infortunio.
La notizia era stata anticipata nelle scorse ore dall'amministratore delegato del club Andrea Carnevali, nel corso dell'Assemblea degli azionisti andata in scena a Torino.
Aggiornamento della lista UEFA: Jeff Ekhator subentra a Manuel Locatelli. https://t.co/I3Mi1W0PSB— JuventusFC (@juventusfc) November 3, 2026
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