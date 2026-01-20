Juventus, con due punti ci sono i playoff. Meglio vincere subito con il Benfica
La vittoria contro il Pafos ha ridato tranquillità alla Juventus che, dopo la rete di Jonathan David al Bodo Glimt all'ultimo minuto, sembrava aver perso il timone. I bianconeri ora possono guardare con un po' più di tranquillità al futuro in Champions, perché probabilmente basta un punto (o due) per arrivare ai playoff.
Quota ottavi
Impossibile da raggiungere. Perché al massimo la Juve può terminare a quota 15, ma ci sono già moltissime squadre fra 13 e 12 con una differenza reti migliore rispetto a quella della Juve. Quindi le forche caudine dei playoff sono quasi assicurate, ammesso e non concesso che arrivi una vittoria nelle prossime due gare contro Benfica e Monaco, in quelle che sono gare non straordinariamente difficili.
Gli avversari
La vittoria contro il Bodo ha cambiato decisamente il volto alla Champions bianconera, con il Pafos invece è arrivata addirittura una quasi assicurazione sui playoff. A 12 probabilmente sarà qualificata senza nessun problema, ma le avversarie sono semplici ma di livello: il Benfica ha sempre vinto con la Juventus in Champions, ma sui grandi numeri prima o poi arriverà una vittoria. Quella del Principato è un'altra sfida non semplice ma che può essere un'altra risorsa verso la qualificazione.
Le prossime partite
21/01 Juventus-Benfica
28/01 Monaco-Juventus
