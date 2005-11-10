Conceiçao: "Ripartiamo dal secondo tempo. Contro la Lazio servirà quella Juventus"

Ci pensa lo stesso Francisco Conceicao a chiudere sul nascere ogni tipo di polemica in merito alla sua reazione successiva al cambio subito nel secondo tempo di Celta Vigo-Juventus, match della seconda giornata di Europa League, vinto in rimonta dalla compagine di Luciano Spalletti per 2-1.

"Ho visto che è uscita una notizia che non è vera - ha raccontato a SportMediaset -. Non ho litigato con nessuno. Sono uscito. Volevo stare in campo, non volevo uscire, ma non ho litigato con nessuno. Sono uscito per andare in bagno e per cambiarmi la maglia. Poi sono tornato in campo. Nel secondo tempo stavamo giocando bene e non volevo uscire, così come non voleva uscire nessuno dei miei compagni. È toccato a me non ho litigato con nessuno".

Sulla prestazione nel complesso, poi, il portoghese ha spiegato: "Nel primo tempo non abbiamo messo in campo quello che avevamo provato in allenamento. Eravamo sempre in ritardo. Nel secondo tempo, invece, deve essere d'esempio per le prossime gare. Abbiamo fatto quello che serve per vincere le partite. Qualche volta non c'è bisogno di cambiare i giocatori nell'intervallo, basta capire cosa dovevamo fare. Adesso dobbiamo ripartire dal secondo tempo in vista della gara contro la Lazio che sarà molto dura".