Juventus, Conceiçao si allena in palestra: dovrebbe tornare tra i convocati a Cagliari

Prosegue il recupero dall'infortunio muscolare per Francisco Conceicao. L'esterno offensivo della Juventus ha postato un video sul suo profilo Instagram nel quale esegue delle trazioni in palestra, il tutto accompagnato da un'emoticon di una clessidra che si sta esaurendo e di una batteria verde, segnale evidente che le sue condizioni fisiche sono in netto miglioramento.

Il portoghese dovrebbe dunque essere a disposizione di Luciano Spalletti per la trasferta di Cagliari, in programma sabato 17 gennaio, ovvero tra 3 giorni. Una volta che il tecnico toscano ha trovato la quadra, aggiungere un'altra freccia al suo arco sarebbe sicuramente molto importante e gli garantirebbe la possibilità di far male all'avversario sull'out di destra. Nelle caratteristiche principali del figlio d'arte c'è l'abilità nell'uno contro uno, che lo rende fondamentale sia a gara in corso, sia dall'inizio.

Troppo spesso fermo ai box, Conceiçao è da considerare un titolare bianconero e non ha caso, quando ce lo hanno avuto, Tudor e Spalletti lo hanno schierato spesso dal 1'. Da capire anche quale sarà il suo utilizzo in Sardegna e quanti minuti avrà sulle gambe l'ex Porto, che viene da un periodo di inattività. Nei prossimi giorni, con l'avvicinamento alla sfida dell'Unipol Domus, si avranno sicuramente delle novità.