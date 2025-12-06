Verona, Belghali: "Molto felici di aver vinto questa partita, dobbiamo continuare così"
Rafik Belghali, esterno destro del Verona, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo per 3-1 sull'Atalanta: "L'allenatore ci ha detto sempre di partire forte per prenderci i tre punti, siamo molto felici di aver vinto questa partita e dobbiamo continuare così perché il percorso è ancora lungo".
Guelfi e Ghibellini
