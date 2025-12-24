Juventus, contatto con l'agente Riso: si è parlato anche di Lorenzo Lucca
La Juventus ha impostato una linea piuttosto chiara in vista del mercato invernale, con Luciano Spalletti che guarda soprattutto al centrocampo ma senza perdere di vista la necessità di intervenire anche in attacco. Le recenti scelte, a partire dall’utilizzo di Lois Openda come riferimento centrale contro la Roma ma anche come possibile alternativa a Yildiz, confermano una certa duttilità nelle valutazioni, che però ruotano inevitabilmente attorno alle condizioni di Arkadiusz Milik.
Il polacco, tornato tra i convocati, può essere considerato quasi un rinforzo interno, ma gennaio sarà decisivo per capire se il recupero potrà dirsi completo. L’infortunio di Dusan Vlahovic ha infatti riaperto riflessioni più ampie sul reparto offensivo, che vanno oltre i semplici discorsi tattici.
In questo contesto si inserisce il contatto avvenuto nei giorni scorsi tra la dirigenza bianconera e l’agente Beppe Riso, con Lorenzo Lucca tra i nomi finiti sul tavolo. L’attaccante, oggi al Napoli ma poco utilizzato e con il rientro imminente di Lukaku che può chiudergli ulteriormente gli spazi, rappresenta una pista gradita alla Continassa, soprattutto nell’ottica di un prestito oneroso, formula preferita rispetto a investimenti definitivi. Lo riporta Tuttosport
