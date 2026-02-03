TMW Retroscena Lucca, ci ha provato seriamente il Bologna. Ma doveva uscire Dallinga

Lorenzo Lucca si giocherà al Nottingham Forest le oggi remote possibilità di ritrovare la maglia della Nazionale già in questa Primavera. L'acquisto più costoso dell'estate del Napoli nella prima parte di stagione è stato presto bocciato da Antonio Conte: praticamente subito ha perso la titolarità a favore di Rasmus Hojlund, poi ha smarrito anche il ruolo di subentrante. Nelle ultime settimane il tecnico leccese ha ridotto all'osso il suo utilizzo e da lì la decisione di tentare una nuova avventura. Per il Napoli, di dar via in prestito oneroso un giocatore che solo a luglio era stato valutato e poi pagato 35 milioni di euro più cinque di bonus.

Lucca s'è trasferito al Nottingham con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. La società di Premier League ha speso un milione di euro con diritto di riscatto fissato a 40 milioni. Una cifra altissima, ma tutt'altro che impossibile per un club della massima divisione inglese. Soprattutto se Lucca, nelle prossime settimane, inizierà a segnare con regolarità nel campionato più competitivo al mondo. Prima di andare in Inghilterra, Lucca ha valutato con attenzione anche l'offerta del Pisa. In questo caso la proposta della sua ex squadra era un prestito secco oneroso fino a fine stagione, un milione di euro più bonus per averlo a disposizione fino al prossimo 30 giugno.

In Serie A c'è stata però anche un'altra squadra che s'è mossa sottotraccia ma in maniera molto concreta per Lucca: si tratta del Bologna, club che era in contatti avanzati per il centravanti di Moncalieri e aveva il gradimento del calciatore. Per affondare il colpo però i rossoblù avrebbe dovuto cedere Thijs Dallinga, rientrare dell'investimento da 15 milioni di euro fatto nell'estate 2024 per il centravanti olandese. L'ex Tolosa però alla fine è rimasto in Emilia, è andato via Ciro Immobile - destinazione Paris FC - solo qualche giorno dopo l'ufficialità del trasferimento di Lucca al Nottingham. Troppo tardi...