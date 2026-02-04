Lucca in Inghilterra è già 'Pizza Crouch'. E al Nottingham c'è il paragone con Silenzi

Il bilancio del mercato invernale di Premier League ha offerto spunti ironici e giudizi taglienti. The Athletic ha pubblicato un'analisi degli acquisti di gennaio della Premier League valutandoli per costo-efficacia, utilità immediata e aderenza ai bisogni delle squadre. Dal fondo della lista emerge anche il nome di Lorenzo Lucca, piazzato al 30° posto.

Il commento è pungente: con i suoi 190 centimetri “svetta sui nuovi compagni e sull’intera città di Nottingham”, ma resta il dubbio sulla reale incisività dopo una sola rete in campionato con il Napoli in stagione. A bilanciare, però, ci sono i numeri della precedente esperienza all’Udinese: 12 gol in 33 partite, rendimento giudicato discreto.

Secondo l’analisi, l’attaccante potrebbe rivelarsi un’arma tattica inattesa, “il prossimo Andrea Silenzi”, e in ogni caso l’operazione avrà già prodotto un soprannome destinato a restare: “Pizza Crouch”. Un gioco di parole che unisce l’origine italiana e la statura alla Peter Crouch, oltre a imitare – con onomatopea – il rumore di un morso a una pizza croccante. Gli inglesi, si sa, non rinunciano mai all’umori