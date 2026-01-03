Juventus, Danilo si propone: "Tornare? Non ci penserei due volte. E fra un anno..."

Allo Juventus Stadium c'è anche l'ex Danilo. Il centrale brasiliano, oggi al Flamengo, è tornato a salutare i vecchi compagni nella sfida che affronteranno a breve contro il Lecce. Nel corso del prepartita è intervenuto ai microfoni di DAZN ed ha parlato anche di un suo possibile ritorno.

Sul tuo addio: ci siamo rimasti male. Ora i dirigenti ti hanno riportato lì...

"Per lavorare nel calcio ci sono i livelli, devo ringraziare Giorgio Chiellini e i dirigenti che in questo momento hanno preso in mano la situazione. Hanno più lucidità nel risolvere le situazioni. Lavorare nella Juventus non è mai facile, non è per tutti. Sono contento di essere tornato qui, in un campo in cui ho vissuto tante emozioni".

Cosa rappresenta per te la Juventus?

"La Juventus è il posto in cui ho imparato a giocare davvero per una maglia, per i tifosi, i dipendenti, tutti. Non è una cosa scontata, ti spinge tanto in campo".

Torneresti alla Juventus in altre vesti?

"Me lo chiedono ogni giorno: sicuramente sì, non ci penserei nemmeno. Ho ancora un anno con il Flamengo e tanti obiettivi. Poi non so se avrò ancora la testa giusta per giocare a calcio alla fine del contratto, quindi... mi aspetta un futuro fuori dal campo e la Juventus è casa mia. Non ci penserei neanche".