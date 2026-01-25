Juventus, David: "Dopo il rigore fallito ho sentito tutta la fiducia di Spalletti, è stato decisivo"

Jonathan David, attaccante della Juventus, dopo la vittoria contro il Napoli è intervenuto al microfono di DAZN: "In questa stagione percepisco di essere migliorato, la crescita si vede anche attraverso le prestazioni della squadra. Dopo il rigore fallito ho avvertito tutta la fiducia di Spalletti, ed è stato un momento decisivo".

Ci spieghi l'esultanza con gli altri?

"L’abbiamo ideata oggi in modo piuttosto veloce. Ci siamo presi un caffè insieme e da lì è nata l’idea".