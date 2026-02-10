TMW Di Livio sulla Fiorentina: "Se vuoi salvarti non puoi prendere quel gol nel recupero"

L'ex giocatore di Fiorentina e Juventus, Angelo Di Livio, nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com ha parlato anche dell'amaro pareggio dei viola contro il Torino.

La Fiorentina ha frenato ancora.

"Dico solo questo: una squadra che deve salvarsi non può prendere quel gol all'ultimo minuto. Vedere un giocatore del Torino che salta indisturbato in quel modo è sintomo di poca cattiveria e non un bel segnale".

Sulla Juventus: quanti acquisti di livello servono per lottare già dal prossimo anno per lo Scudetto?

"Tre. Un grandissimo centrocampista, magari un esterno e un attaccante. E come attaccante faccio il nome di Vlahovic. La difesa va bene così, Holm è da valutare, ma può starci alla Juventus".

Quel centrocampista può essere Tonali?

"Bravo, condivido appieno. Tonali alla Juventus sarebbe perfetto".

Il rigore non dato alla Juventus contro la Lazio è stato l'ennesimo episodio discusso del weekend.

"Ci sono troppe regole, tutte strane. Si inventano regole che ai nostri tempi nemmeno prendevamo in considerazione. Il calcio deve essere semplice. Così i tifosi neutrali non sanno più cosa pensare, non hanno punti di riferimento, non c'è chiarezza. Così si rovina il calcio".