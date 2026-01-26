Milan, De Winter: "Felice per il primo gol in rossonero, avevo bisogno di fiducia e minuti"

Il difensore Koni De Winter, autore del gol del momentaneo vantaggio rossonero questa sera contro la Roma, è intervenuto ai microfoni di Milan TV per commentare il pareggio per 1-1 dell'Olimpico. Queste le sue dichiarazioni: "Partita difficile. Peccato per il rigore, però abbiamo fatto tutto per la vittoria. Ma a volte il calcio è così".

Sul gol: "Sono contento di aver segnato il primo gol con la maglia del Milan".

Se aveva bisogno di fiducia e minutaggio per ripagare club e mister: "Sì, ne avevo bisogno, ma ogni giocatore giovane ne ha bisogno. È sempre bello giocare per il Milan, per i compagni e per il mister. Mi sto trovando bene".

Sulla corsa del Milan: "Dopo la Cremonese non abbiamo mai perso. Siamo sulla strada giusta, speriamo di continuare così"